Castle of Illusion: Starring Mickey Mouse Entwickler-Video

Video: Behind the Scenes #1

Du willst das neueste Video zu Castle of Illusion: Starring Mickey Mouse sehen? Dich interessiert der topaktuelle Trailer von Castle of Illusion: Starring Mickey Mouse? Dann bist Du hier genau richtig! An dieser Stelle findest Du alles, was wir auf Demonews.de an laufenden Bildern zu Castle of Illusion: Starring Mickey Mouse zu bieten haben. Viel Spaß...

31.05.2013 2 Kommentare 13766 Aufrufe

Heute gibt’s einen Blick hinter die Kulissen der Produktion vom Remake des SEGA/Disney-Klassikers Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Dabei kommen sowohl die Entwickler und Designer des Originalspiels als auch das Team hinter dem Remake ausführlich zu Wort. Dazu gibt es Footage von der Neuinterpretation und interessante Infos zur Produktion des Klassikers aus dem Jahre 1990.