Activision hat heute eine Xbox One- und PlayStation 4-Version des mittelalterlichen Actiongames Chivalry: Medieval Warfare angekündigt, die bereits im nächsten Monat erscheinen wird. Die Neuauflage bietet Online-Multiplayer-Action für bis zu 24 Spieler, über 25 Karten, Unterstützung für dedizierte Server sowie einen neuen Horde-Modus für Teams von bis zu sechs Spielern. Zur Veröffentlichung von Chivalry: Medieval Warfare wird zudem eine Reihe kosmetischer, herunterladbarer DLC-Packs verfügbar sein, die jeweils einzeln angeboten werden. Das Barbaren-Charakterpaket enthält neue, wilde Kostüme für jede der vier Klassen. Das Plünderer-Gebieter-Paket enthält neue Kostüme und Helme für die Pikenier-Klasse. Das Inquisitor-Dreadnaught-Paket enthält neue Skins, Helme und Spezialwaffen für die Ritter-Klasse; während das Barbaren-Waffenpaket fünf neue, brutale Kriegswaffen bietet. Einen ersten Eindruck von den neuen Version erhalten alle Mittelalter-Fans unter euch in diesem Video: Chivalry: Medieval Warfare wird ab 2. Dezember die PlayStation 4 über den PlayStation Store und die Xbox One ab 1. Dezember über den Xbox Games Store stürmen. Auf beiden Plattformen erscheint an denselben Tagen auch die Chivalry: Medieval Warfare Ultimate Edition, die neben der Vollversion des Spiels auch das Barbaren-Charakterpaket, Plünderer-Gebieter-Paket, Inquisitor-Dreadnaught-Paket und Barbaren-Waffenpaket enthält. Vorbestellungen für die Standard und die Ultimate Edition sind ab dem 25. November ausschließlich für Xbox One möglich. Quelle: Pressemitteilung