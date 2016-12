Crash Bandicoot ist zurück. Nachdem die verrückte Beutelratte bereits Held in einigen Jump&Runs und ein erstem Rennspiel (Crash Nitro Kart) war, kehrt er wieder auf die Rennpiste zurück. Vivendi Universal Games kündigt mit Crash Tag Team Racing einen weiteren Titel an, der sich u.a. an dem Klassiker Mario Kart orientiert. Gegenüber Crash Nitro Kart wird es dieses Mal möglich sein, die Rennstrecke zu verlassen, um zu Fuß die Landschaften in bester Crash-Manier zu erkunden und neue Autoteile aufzuspüren. Im Rennmodus tritt man auf Xbox, Gamecube und Playstation 2 gegen maximal acht Spieler an und bekämpft sich nebenbei mit zahlreichen schrägen Waffen. Die Besonderheit: Während der eine Spieler das Fahrzeug steuert, darf der andere die Waffen benutzen und Gegner über die "Piste pusten". Die ebenfalls geplante NintendoDS-Umsetzung wird Mehrspieler-Duelle für 4 Spieler via WIFI bieten. Crash Tag Team Racing soll im Herbst diesen Jahres erscheinen. Erste Screenshots findet ihr in unserer ist zurück. Nachdem die verrückte Beutelratte bereits Held in einigen Jump&Runs und ein erstem Rennspiel () war, kehrt er wieder auf die Rennpiste zurück.kündigt miteinen weiteren Titel an, der sich u.a. an dem Klassikerorientiert. Gegenüberwird es dieses Mal möglich sein, die Rennstrecke zu verlassen, um zu Fuß die Landschaften in bester-Manier zu erkunden und neue Autoteile aufzuspüren. Im Rennmodus tritt man auf Xbox, Gamecube und Playstation 2 gegen maximal acht Spieler an und bekämpft sich nebenbei mit zahlreichen schrägen Waffen. Die Besonderheit: Während der eine Spieler das Fahrzeug steuert, darf der andere die Waffen benutzen und Gegner über die "Piste pusten". Die ebenfalls geplante NintendoDS-Umsetzung wird Mehrspieler-Duelle für 4 Spieler via WIFI bieten.soll im Herbst diesen Jahres erscheinen. Erste Screenshots findet ihr in unserer Galerie Quelle: Jeux-France