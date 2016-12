DOOM 3: Resurrection of Evil

Doom III-AddOn Resurrection of Evil, welches eigentlich nächste Woche erscheinen sollte, erhielt von der USK keine Jugendfreigabe, was Activision dazu veranlasste, die Erweiterung nicht in Deutschland in den Handel zu bringen. Laut Activision nicht in der Lage, konkrete Begründungen für diese Entscheidung zu nennen. Wer also Doom III: Resurrection of Evil käuflich erwerben möchte, wird dazu gezwungen sein, das AddOn u.a. aus Österreich oder der Schweiz zu importieren. Dort wird die englische Version inkl. einem deutschen Handbuch erscheinen. Nach God of War ist nun ein zweites Spiel von einer Nicht-Veröffentlichung in Deutschland betroffen. Das-AddOn, welches eigentlich nächste Woche erscheinen sollte, erhielt von derkeine Jugendfreigabe, wasdazu veranlasste, die Erweiterung nicht in Deutschland in den Handel zu bringen. Laut Gamestar warnicht in der Lage, konkrete Begründungen für diese Entscheidung zu nennen. Wer alsokäuflich erwerben möchte, wird dazu gezwungen sein, das AddOn u.a. aus Österreich oder der Schweiz zu importieren. Dort wird die englische Version inkl. einem deutschen Handbuch erscheinen. Quelle: Gamestar.de