Adventure Company schlägt wieder zu und bringt Echo: Secrets of the Lost Cavern nach Deutschland. Bei uns wird das Game unter dem Titel Das Geheimnis der vergessenen Höhle auf den Markt kommen. Wir befinden uns in einer Zeit rund 15.000 Jahre vor Christus. Der Spieler schlüpft in das Bärenfell von Arok, einem Überlebenskünstler und begabten Höhlenmaler. Die Suche nach seinem Meister führt Arok zum Stamm der Lascaux, dessen Schamanen bitten Arok um Hilfe bei der Entschlüsselung und Erneuerung der Botschaften an die Zukunft. Das Geheimnis der vergessenen Höhle wurde von dem Jules Vernes Roman Die Rückkehr zu geheimnisvollen Insel inspiriert und stammt von den Kheops Studios. Neben einer spannenden Storyline soll vor allem die fotorealistische Gestaltung prähistorischer Höhlenzeichnungen beeindrucken. Eine ausführliche Enzyklopädie mit Beiträgen der Urzeit-Forschung ist in dem Grafikadventure ebenfalls intergriert. Wie Das Geheimnis der vergessenen Höhle aussieht, könnt Ihr anhand der ersten Screenshots unten erkennen, außerdem gibt es bereits einen Trailer zum Download: Das Geheimnis der vergessenen Höhle Trailer (13,48 MB) Erscheinen wird der Adventure-Titel voraussichtlich im Juni 2005. Quelle: Businesswire.com