Jorge, Held des kommenden Adventures Dreamers, hat ein besonderes Problem. Er leidet an einer Krankheit namens Narkolepsie, allgemein auch als Schlafkrankheit bekannt. Dies bedeutet, dass er immer wieder unvermittelt einschläft und ins Land der Träume wechselt. Kein Arzt konnte ihm deswegen bisher helfen und die Krankheit wird immer schlimmer. Nachdem die Schlafphasen inzwischen schon mehrer Tage hintereinander dauern, erkennt Jorge, dass er ein Mittel gegen seine Krankheit nur in seinen bizarren Träumen findet wird. Dies ist die Geschichte von Dreamers, einem bei dem kanadischen Studio Dreamgazers in Arbeit befindliches Adventure. Der Spieler steuert Jorge dabei mal aus der Ich-, mal aus der Beobachter-Perspektive durch Träume, die an echte Traumerlebnisse realer Menschen angelehnt sind. Dreamgazers sucht deswegen noch immer nach Erlebnisberichten, die auch Ihr Dreamers erscheint, ist noch nicht bekannt. Es wird auf der Reality Engine von Artifical programmiert, welche laut deren Aussagen auf einer Stufe mit der Cry-Engine (Far Cry) oder der Source-Engine (Half Life 2)steht, wobei die Reality Engine besonders realistische Licht- und Schatteneffekte in weiträumigen Arealen und detaillierter Umgebung ermöglicht. Mehr dazu Dreamers für die nächste Konsolengeneration durchaus realistisch, die bisher veröffentlichten Screenshots sprechen sogar eher dafür. Ein offizielle Website zu Dreamers gibt es noch nicht, weitere Infos und Concept Arts finden sich aber bereits auf der Website der Entwickler unter diesem games, dann findet Ihr allerei Wissenswertes zu Dreamers Der arme, Held des kommenden Adventures, hat ein besonderes Problem. Er leidet an einer Krankheit namens Narkolepsie, allgemein auch als Schlafkrankheit bekannt. Dies bedeutet, dass er immer wieder unvermittelt einschläft und ins Land der Träume wechselt. Kein Arzt konnte ihm deswegen bisher helfen und die Krankheit wird immer schlimmer. Nachdem die Schlafphasen inzwischen schon mehrer Tage hintereinander dauern, erkennt, dass er ein Mittel gegen seine Krankheit nur in seinen bizarren Träumen findet wird. Dies ist die Geschichte von, einem bei dem kanadischen Studioin Arbeit befindliches Adventure. Der Spieler steuertdabei mal aus der Ich-, mal aus der Beobachter-Perspektive durch Träume, die an echte Traumerlebnisse realer Menschen angelehnt sind.sucht deswegen noch immer nach Erlebnisberichten, die auch Ihr hier mitteilen könnt. Für welches Systemerscheint, ist noch nicht bekannt. Es wird auf dervonprogrammiert, welche laut deren Aussagen auf einer Stufe mit der) oder der)steht, wobei diebesonders realistische Licht- und Schatteneffekte in weiträumigen Arealen und detaillierter Umgebung ermöglicht. Mehr dazu hier . Auf der gleichen Engine wird übrigens auch das kürzlich vorgestelle Adventure Metronome entwickelt. Aus diesem Grund ist ein Erscheinen vonfür die nächste Konsolengeneration durchaus realistisch, die bisher veröffentlichten Screenshots sprechen sogar eher dafür. Ein offizielle Website zugibt es noch nicht, weitere Infos und Concept Arts finden sich aber bereits auf der Website der Entwickler unter diesem Link . Klickt Euch nach dem Startbildschirm einfach in die Rubrik, dann findet Ihr allerei Wissenswertes zu Quelle: Golem