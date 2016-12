Zum im Frühling 2004 erscheinenden Driver - Sequel Driv3r hat Atari bekannte Hollywood-Schauspieler engagiert, die eine "Hauptrolle" in diesem Action - Titel spielen werden. Michael Madsen (Free Willy), Ving Rhames (Mission Impossible) , Mickey Rourke (9 1/2 Wochen) und Michelle Rodriguez (Resident Evil, The Fast And The Furious) werden zumindest in den Videosequenzen zu sehen sein, um Driv3r einen "speziellen, interaktiven Flair" zu verleihen. Driv3r wird für Xbox und Playstation 2 erscheinen.