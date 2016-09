Duke Nukem: Manhattan Project

Der King of Action kehrt in einem neuen Abenteuer auf dem PC zurück und dieses mal kämpft er sich durch New York City. Duke muss sich durch gigantische Hochhausschluchten, durch dunkle und verlassene U-Bahn-Stationen und durch viele andere Gebiete schlagen, um die unschuldigen Babes aus den Klauen der blutrünstigen Mutanten zu befreien sowie die Welt vor der Invasion einer Horde von gnadenlosen Aliens zu retten. Die Demo enthält einige Abschnitte aus der Vollversion.