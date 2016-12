Dungeons & Dragons Online

Dungeon & Dragons Online erst Ende 2005 erscheinen. Doch schon jetzt habt ihr mit etwas Glück die Möglichkeit, den Titel auf Herz und Nieren zu testen. Die Entwickler von Turbine Entertainment suchen Alpha-Tester, die frühe Versionen spielen und Kritik am Spieldesign üben, Bugs jagen sowie Balancing-Ratschläge geben. Um euch bewerben zu können, müsst ihr allerdings zuerst in den offiziellen Foren angemeldet sein. Wann genau die Testphase beginnt, wollen die Entwickler in Kürze bekannt geben. Zwar soll das heiß erwartete Online-Rollenspielerst Ende 2005 erscheinen. Doch schon jetzt habt ihr mit etwas Glück die Möglichkeit, den Titel auf Herz und Nieren zu testen. Die Entwickler vonsuchen Alpha-Tester, die frühe Versionen spielen und Kritik am Spieldesign üben, Bugs jagen sowie Balancing-Ratschläge geben. Um euch bewerben zu können, müsst ihr allerdings zuerst in den offiziellen Foren angemeldet sein. Wann genau die Testphase beginnt, wollen die Entwickler in Kürze bekannt geben. Zur Anmeldung Quelle: Offizielle Website