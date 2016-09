Im ersten Quartal 2016 veröffentlicht Techland mit The Following ein umfangreiches AddOn zu dem Survival-Abenteuer Dying Light. Da sich der Inhalt bzw. die Arbeiten daran umfangreicher gestalten als zuerst geplant, hat der Entwickler nun an der Preisschraube gedreht.

Was dies genau bedeutet, erläutert Techland in einem offenen Brief an seine Fans auf der ganzen Welt. Lest einfach weiter, um über die Preisveränderungen für Dying Light: The Following und den Season Pass informiert zu werden:

Liebe Dying Light Fans, in den vergangenen Wochen ist die Entwicklung von Dying Light: The Following in die letzte Phase vor dem Launch eingetreten: Hauptquests, Nebenquest, neue Skills und Fahrherausforderungen sind fertig. Aktuell verpassen wir dem Titel die letzte Politur. Und wenn man sich die Erweiterung so ansieht, fällt einem erst auf, wie groß sie geworden ist – es könnte fast ein eigenständiges Spiel werden. Da das jedoch bedeuten würde, den Release-Termin nach hinten zu verschieben, haben wir uns dagegen entschieden. Dank des größeren Umfangs des Projekts sehen wir uns allerdings gezwungen, den Preis, den wir im August angekündigt haben, minimal anzuheben. Hiermit möchten wir euch mitteilen, dass Dying Light: The Following zum Launch für 19,99 Euro erhältlich sein wird. Wie wir bereits im August versprochen haben, wird die Erweiterung auch weiterhin Teil des Season Pass bleiben. Da der Season Pass damit allerdings weitaus umfangreicher ausfällt, als bisher angenommen, müssen wir auch hier den Preis korrigieren: Ab dem 8. Dezember 2015 wird der Season Pass für 29,99 Euro erhältlich sein. Da wir nicht wollten, dass das für euch eine unangenehme Überraschung wird, kündigen wir das vorher an – für Spieler, die den Season Pass bereits besitzen, ändert sich natürlich nichts. Bis zum 8. Dezember ist der Season Pass inklusive Erweiterung noch für 19,99 Euro erhältlich. Wir haben außerdem ein paar coole neue Ankündigungen zu den Inhalten von Dying Light: The Following – mehr dazu erfahrt ihr in Kürze!

Alles klar!? Um nochmals zu verdeutlichen, was uns Dying Light: The Following in erwartet, haben wir nochmals den Ankündigungs-Trailer zu dem AddOn herausgesucht: