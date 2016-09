EA Sports lässt uns im Frühjahr 2016 wieder in den virtuellen Octagon-Ring steigen, denn dann soll nach den derzeitigen Plänen des Publishers die Mixed-Martial-Arts-Simulation EA Sports UFC 2 erscheinen . Die unbesiegte Bantamgewicht-Weltmeisterin Ronda "Rowdy" Rousey wird dabei weltweit auf dem Cover des Spiels sein. In EA Sports UFC 2 sollen unter anderem die authentischen Kämpferabbilder und Animationen der Spielereihe eine ganz neue Qualität erreichen. Das Spiel bietet ein neues Knockout-Physiksystem, authentische Gameplay-Features und ein großes Aufgebot an MMA-Kämpfern.



Dazu bietet EA Sports UFC 2 fünf neue Spielmodi, darunter der K.O.-Modus, UFC Ultimate Team sowie der umgestaltete Karriere-Modus, in dem wir erstmals in einem UFC-Game weibliche Kämpferinnen erschaffen können. Hinzu kommt die Grapple-Hilfe, ein integriertes Tool, mit dem die Spieler Positionswechsel am Boden, Submissions und Takedowns erlernen und perfektionieren können. Vollständige Einzelheiten zu den Features und den Spielmodi findet ihr auf der offiziellen Website.



Erscheinen wird EA Sports UFC 2 für Xbox One und PlayStation 4. Weitere Umsetzungen sind derzeit nicht geplant.

Quelle: Pressemitteilung