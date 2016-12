Wie THQ meldet, wird noch dieses Jahr ein weiteres Evil Dead-Action-Spiel für PC, Xbox und Playstation 2 erscheinen. Die Spieleschmiede Cranky Pants Games (Red Faction II, Summoner II) arbeitet derzeit an Evil Dead Regeneration, welches auf dem zweiten Teil der Evil Dead-Kinofilm-Reihe basiert. Erneut wird der Spieler die Rolle von Ash übernehmen, der im Film von Bruce Campbell gespielt wurde. Der Schauspieler wird Ash auch im dritten Evil Dead-Spiel höchstpersönlich synchronisieren. Die Story von Evil Dead Regeneration ist wie gewohnt verrückt: Ash wird des Mordes in einem Camp angeklagt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort wiederum führt der Psychiater Dr. Reinhard widerliche Experimente, die dazu führen, dass dämonische Kräfte freigesetzt werden. Mit Kettensäge und allerlei Tötungswerkzeug darf sich Ash den Weg freikämpfen... Weitere Informationen werden in Kürze erwartet, denn Evil Dead Regeneration soll schließlich bereits im Sommer erscheinen.