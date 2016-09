Dreckige Zweirad-Action... (Foto: SoftPlanet) Motorsport-Fans aufgemerkt: Am 01. Dezember erscheint mit FIM Speedway Grand Prix 15 der neue Speedway-Simulator, der unter der Lizenz der BSI Speedway Limited produziert wurde und alle Fahrern der Saison 2015 bietet – darunter auch Stars wie Tai Woffinden, Greg Hancock, Jaroslaw Hampel oder Nicki Pedersen. FIM Speedway Grand Prix 15 konzentriert sich ganz auf den wichtigsten und prestigeträchtigsten Speedway-Wettkampf – den Grand Prix, bei dem jedes Jahr der Weltmeister ermittelt wird. Mit Geschick und der richtigen Taktik geht es darum, sich den Weltmeistertitel zu sichern. Von Torún in Polen über Cardiff in Wales und Målilla in Schweden bis hin zu Melbourne in Australien stehen alle Events und Strecken der Grand Prix Saison 2015 zur Verfügung. Wir sich ganz nach vorne durchkämpfen will benötigt die passende Strategie und muss beispielsweise auch Reparaturen seines Motorrads während der Rennen mit einplanen. Original-Kommentatoren sorgen während der Rennen für das richtige Feeling. Neben der Einzelspielerkampagne bietet FIM Speedway Grand Prix 15 auch einen Online-Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler. Kräftige, laute Motoren, Höchstgeschwindigkeiten, enorme Kraft, keine Bremsen, spannende Kopf-an-Kopf-Rennen, jubelnde Fans und jede Menge Dreck sind weitere Features, die uns das Rennspiel bieten will. <iframe width="650" height="366" src="https://www.youtube.com/embed/Ert2RylLhEI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> FIM Speedway Grand Prix 15 wird ab dem 1. Dezember 2015 für 21,99 Euro für den PC erhältlich sein. Quelle: Pressemitteilung