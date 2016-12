Full Spectrum Warrior: Ten Hammers

Pandemic Studios arbeiten an einem Nachfolger zu Full Spectrum Warrior. Bereits der erste Teile konnte überzeugten (DemoNews-Wertung: Offical Xbox Magazine hat nun zu Full Spectrum Warrior 2 erste Details veröffentlicht. Der Spieler darf entweder die Leitung über britische oder amerikanische Soldaten übernehmen, deren Ziel die Eroberung einer strategisch wichtigen Brücke ist. Weitere Teams, die Delta- und Charlie-Einheiten kommen in Full Spectrum Warrior 2 hinzu. Diese unterscheiden sich stark von den bisherigen beiden Teams, so werden z.B. Scharfschützen in diesen Einheiten ihren Dienst verrichten. Weiterhin wkann der Spieler Einheiten aus vier Soldaten halbieren und zu zwei Teams formieren. Hinzu kommt auch die sog. Combat Effectiveness Anzeige, die Aufschluß über die Kampfmoral der Kameraden gibt. Ein Releasetermin für Full Spectrum Warrior 2 wurde in dem Artikel nicht genannt. Ebensowenig für welche Plattformen das Game erscheint. Eine Xbox-Version ist sicher, ob darüber hinaus auch PC- oder PS2-User bedient werden, bleibt abzuwarten. Gute Nachricht für Fans von Taktik-Shootern, den diearbeiten an einem Nachfolger zu. Bereits der erste Teile konnte überzeugten (DemoNews-Wertung: Xbox 80 % PC 85 % ) und war auch kommerziel ein Erfolg. Dashat nun zuerste Details veröffentlicht. Der Spieler darf entweder die Leitung über britische oder amerikanische Soldaten übernehmen, deren Ziel die Eroberung einer strategisch wichtigen Brücke ist. Weitere Teams, die Delta- und Charlie-Einheiten kommen inhinzu. Diese unterscheiden sich stark von den bisherigen beiden Teams, so werden z.B. Scharfschützen in diesen Einheiten ihren Dienst verrichten. Weiterhin wkann der Spieler Einheiten aus vier Soldaten halbieren und zu zwei Teams formieren. Hinzu kommt auch die sog.Anzeige, die Aufschluß über die Kampfmoral der Kameraden gibt. Ein Releasetermin fürwurde in dem Artikel nicht genannt. Ebensowenig für welche Plattformen das Game erscheint. Eine-Version ist sicher, ob darüber hinaus auch- oder-User bedient werden, bleibt abzuwarten. Quelle: Gamefront