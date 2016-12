GoldenEye: Rogue Agent, einem Shooter von Electronic Arts für das Nintendo DS. Nun gibt es Neues darüber. So wird GoldenEye: Rogue Agent sechs Mission beinhalten, die allesamt in einem Boss-Kampf gegen bekannte Bond-Kontrahenten enden. Ähnlich wie Metroid Prime Hunters wird das Game über den Touchscreen gesteuert, wobei auch wieder eine Option für Linkshänder integriert ist. In einem virtuellen Trainingsmode darf jeder angehende Agent an Erfahrung gewinnen und Upgrades für seine Waffen erspielen. Außerdem wird GoldenEye: Rogue Agent einen Multiplayer-Modus für bis zu 8 Spieler beinhalten. Dieser funktioniert über die Wireless-Funktion des NDS, allerdings wohl nur lokal und nicht über das Internet. Dabei reicht es anscheinend, wenn nur eine Person den Shooter besitzt, die Mitspieler müssen sich lediglich die nötigen Daten per Single Card Download Play auf Ihr NDS laden. Es gibt auch bereits einen ersten Trailer von GoldenEye: Rogue Agent. Seht Ihn Euch direkt an, indem Ihr ganz normal auf den Link klickt oder ladet Ihn herunter mit "Ziel speichern unter" im Menu der rechten Maustaste. GoldenEye: Rogue Agent - Trailer (5,9 MB) Außer dem Trailer können wir auch noch drei weitere Screenshots in unserer Bildergallerie präsentieren. Erscheinen soll GoldenEye: Rogue Agent im Juni diesen Jahres. Vor knapp drei Wochen berichteten wir zum ersten Mal über, einem Shooter vonfür das. Nun gibt es Neues darüber. So wirdsechs Mission beinhalten, die allesamt in einem Boss-Kampf gegen bekannte Bond-Kontrahenten enden. Ähnlich wiewird das Game über den Touchscreen gesteuert, wobei auch wieder eine Option für Linkshänder integriert ist. In einem virtuellen Trainingsmode darf jeder angehende Agent an Erfahrung gewinnen und Upgrades für seine Waffen erspielen. Außerdem wirdeinen Multiplayer-Modus für bis zu 8 Spieler beinhalten. Dieser funktioniert über die Wireless-Funktion des, allerdings wohl nur lokal und nicht über das Internet. Dabei reicht es anscheinend, wenn nur eine Person den Shooter besitzt, die Mitspieler müssen sich lediglich die nötigen Daten perauf Ihrladen. Es gibt auch bereits einen ersten Trailer von. Seht Ihn Euch direkt an, indem Ihr ganz normal auf den Link klickt oder ladet Ihn herunter mit "Ziel speichern unter" im Menu der rechten Maustaste.(5,9 MB) Außer dem Trailer können wir auch noch drei weitere Screenshots in unserer Bildergallerie präsentieren. Erscheinen sollim Juni diesen Jahres. Quelle: GamingUniverse