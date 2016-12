Gothic III

von agony | 05.04.2005, 20:59 Uhr Also sämtliche Onlinemagazine berufen sich auf die Releaseliste von Jowood, die man auf der Publisher-Webseite findet. Eine offizielle Stellungname hat Jowood aber noch nicht abgegeben. Man kann also hoffen, dass es noch dieses Jahr kommt. Aber: Januar 2006 wäre realistisch und ist strategisch auch nicht ganz so ungünstig. Viele Leute haben noch Urlaub/Ferien, Geld über von Weihnachten etc. - und gerade zu/vor Weihnachten bringt Jowood noch Spellforce 2 und Stargate raus - das sind Top-Titel (zumindest für Jowood) und Konkurrenz aus dem eigenen Haus ist nie sinnvoll.