Guild Wars stellt die Onlinewelt auf den Kopf. Statt langwierigem Leveln steht in dem Erstlingswerk der Jungs von ArenaNet schnelle Action im Vordergrund. Im Team kämpfen Magier, Krieger und Heiler gemeinsam gegen fiese Monster oder gegnerische Truppen, um wertvolle Gegenstände und Fähigkeiten zu erbeuten. Gestern haben die Entwickler das offizielle Render-Intro veröffentlicht, das euer Kinn gut zwei Minuten lang gen Tischkante klappen lässt. Die Qualität des Filmchens ist geradezu atemberaubend und erinnert an die Werke von Blizzard. Kein Wunder eigentlich, hat doch ein Großteil der ArenaNet-Designer früher bei den Diablo-Machern gearbeitet. Das Filmchen ist mit 45 Megabyte zwar nicht gerade klein, aber jedes Bit wert! Zum Download!