NCSofts neustem Online-Rollenspiel Guild Wars rückt immer näher. Es steht lediglich nur noch ein Beta-Test vom 15. bis 17. April 2005 an, dann ist auch diese Phase abgeschlossen und ab 28. April ist Guild Wars im Handel erhältlich. Zeit endlich auch die deutsche Spieler-Community ausführlich und abschließend darüber zu informieren, dachte man sich wohl bei NCSoft und Publisher Flashpoint. Und dies tut man am besten in der landeseigenen Sprache; daher gibt es ab sofort auch eine deutsche Guild Wars-Website. Diese findet Ihr unter http://de.guildwars.com/ . Außerdem wurde noch ein neuer kleiner Trailer veröffentlicht, den wir Euch nicht vorenthalten wollen: Guild Wars Battle Movie (3,07 MB / 0:11 min.) Und damit Ihr wisst, wonach Ihr am 28. April überhaupt suchen müsst, haben wir unten die beiden Packshots zum Spiel abgebildet. Screenshots zu Guild Wars findet Ihr natürlich nach wie vor in der Bildergalerie. Quelle: Gamefront