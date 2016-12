Half-Life 2: Episode 1

Doom III-AddOn nicht nach Deutschland, dann wird Half-Life 2 für die Xbox angekündigt und nun scheint es, als sei das Half-Life 2-AddOn zur PC-Version nun offiziell enthüllt worden. Laut PC Gamer wird die Erweiterung Half-Life 2: Aftermath heißen und bereits im Sommer 2005 erscheinen. Wie schon in Meldungen vor einigen Wochen zu lesen war, wird man in dem AddOn auch neue Seiten von Half-Life 2 erleben. Der weibliche Charakter Alyx wird in einer Episode gemeinsam mit Gordon Freeman die Abenteuer bestehen. In dem 10-seitigen Artikel der PC Gamer verrieten die Entwickler von Valve offenbar kaum Geheimnisse. Nach wie vor ist unklar, ob es neue Waffen geben oder wie umfangreich das AddOn sein wird. Doch wir können hoffen, auf der bald stattfindenden E3 weiteres zu erfahren.... Welch ereignisreicher Tag heute - Erst kommt das-AddOn nicht nach Deutschland, dann wirdfür die Xbox angekündigt und nun scheint es, als sei das-AddOn zur PC-Version nun offiziell enthüllt worden. Laut Eurogamer bzw. der britischen Ausgabe derwird die Erweiterungheißen und bereits im Sommer 2005 erscheinen. Wie schon in Meldungen vor einigen Wochen zu lesen war, wird man in dem AddOn auch neue Seiten vonerleben. Der weibliche Charakterwird in einer Episode gemeinsam mitdie Abenteuer bestehen. In dem 10-seitigen Artikel derverrieten die Entwickler vonoffenbar kaum Geheimnisse. Nach wie vor ist unklar, ob es neue Waffen geben oder wie umfangreich das AddOn sein wird. Doch wir können hoffen, auf der bald stattfindendenweiteres zu erfahren.... Quelle: Eurogamer