Half-Life 2, nun sind weitere Informationen in Form von Scans aus der US-Ausgabe der OXM aufgetaucht. So scheint es, als würde Half-Life 2 auf der Xbox ebenfalls hohe HDTV-Auflösung bieten. Jay Stelly, Lead-Designer der Xbox-Version, meinte in einem Gespräch, dass man sich das Ziel gesetzt hat, auch auf der Xbox eine entsprechende grafische Opulenz zu erzeugen, auch wenn die Xbox nur 64MB Hauptspeicher besitzt, die PC-Version dagegen 512MB RAM voraussetze. Technisch bedingt werden die Texturen aber vergleichsweise schwächer sein. Half-Life 2 wird auf der Xbox keinerlei Multiplayer-Features bieten, doch der komplette Singleplayer-Part soll auch auf der Konsole zu finden sein. Möglich wären evtl. neue Levels bzw. Content, den man über Xbox-Live downloaden könnte. Da man auf der Xbox mehr Kontrolle über die GPU der Konsole hat, sollen manche Licht-Effekte sogar besser und dynamischer ausschauen als in der PC-Version. Dank der eingebauten Festplatte sollen annähernd gleiche Ladezeiten wie bei der PC-Fassung erreicht werden, um sämtliche benötigte Texturen in die 64MB RAM zu laden. Dies läge an einer neuen Streaming-Technologie, die Valve extra für die Xbox entwickelt hat. Die OXM-Redaktion war offenbar schon in der Lage, eine spielbare Xbox-Version von Half-Life 2 anzutesten. Die Anpassungen an den Joypad seien gut und auch "Rumble-Effekte" wurden passend integriert. Um das Schießen zu vereinfachen, gibt es nun eine automatische Zielerfassung. Weitere Informationen werden in Kürze erwartet, bisher klingt alles sehr vielversprechend. Und natürlich gibt es gleich noch ein paar Scans aus der OXM dazu. Sie zeigen (wohlmöglich) Szenen aus der Xbox-Version. Den kompletten Artikel zu Half-Life 2 könnt ihr euch auch