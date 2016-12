Halo 2 anschauen, welches die Halo2 - Fanpage Download Making of Halo2 Download Making of Halo2 (Mirror @ GamersHell) Wer es nicht bis zum Frühjahr 2004 abwarten kann, sollte sich das ab sofort zur Verfügung stehende Entwicklervideo zuanschauen, welches die Halo2 - Fanpage HBO zum Download anbietet. Dieses Video zeigt umfangreiches Material von der Entwicklung des Sequels, es werden einige Bungie-Mitarbeiter befragt und weitere Szenen aus dem Spiel gezeigt. Das Video ist komplett in englischer Sprache.(Mirror @ GamersHell) Quelle: MCV