Halo 2. Besitzt man Quicktime oder den neusten MediaPlayer, so kann man sich das große Video (ca. 110MB-150MB) saugen. Es lohnt sich! Vor einigen Tagen kündigte Entwickler Bungie die Veröffentlichung des Halo 2 - E3-Trailers an. Nun ist dieser endlich erschienen und zeigt in hervorragender Qualität zahlreiche Szenen aus dem Gameplay des langersehnten. Besitzt man Quicktime oder den neusten MediaPlayer, so kann man sich das große Video (ca. 110MB-150MB) saugen. Es lohnt sich! Download Trailer (60-160MB) Trailer-Download-Links Quelle: IGN.com