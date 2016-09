Bigben Interactive und das französische Entwicklerstudio Eko Software haben die virtuelle Handball-Saison mit der Veröffentlichung von Handball 16 gestartet. Die Sportsimulation ist ab sofort für Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3, PC und PlayStation Vita im Handel erhältlich.



Handball 16 setzt auf geballte Starpower: Nationalspieler Uwe Gensheimer ziert das deutsche Cover der Handball-Simulation. Als weiteres Highlight bietet Handball 16 ein Kommentatoren-Duo aus Handball-Experte Markus Götz, bekannt aus Handball-Übertragungen auf Sport1, und Handball-Legende Stefan Kretzschmar, der im Spiel als Co-Kommentator sein Expertenwissen preisgibt. Das Spiel wurde von dem französischen Studio Eko Software entwickelt, das hierbei von dem deutschen Studio Neutron Games beraten wurde. Neutron Games hat bereits Handballspiele entwickelt und die Mitarbeiter sind leidenschaftliche Fans dieses Sports.



Als erstes Handballspiel für die Konsolen der neuen Generation bietet Handball 16 Spielern neben den klassischen Karriere- und Saison-Modi einen Offline- und einen Online-Multiplayer-Modus. Das Spiel lässt Fans die Kontrolle über verschiedenste Teams übernehmen, darunter die 68 offiziellen Teams der beliebtesten Nationalen Ligen, wie der DKB Handball-Bundesliga und 2. Handball-Bundesliga in Deutschland, der LNH in Frankreich und der Liga Asobal in Spanien. Spektakuläre Moves und authentische Taktiken sollen ein einzigartiges Handball-Erlebnis erzeugen: Per Dreher, Kempa-Trick und weiteren realistischen Angriffs- und Verteidigungstaktiken gilt es, den spannenden Teamkampf zu gewinnen.

Quelle: Pressemitteilung