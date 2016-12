Nach komplizierten Einsätzen macht der Hitman im Moment noch Urlaub, um im kommenden Juni gut gerüstet neue Abenteuer zu bestehen und Geld zu verdienen. Ja, ihr habt richtig gelesen. Das durch eure Einsätze verdiente Geld könnt ihr in Hitman: Blood Money endlich wieder ausgeben. So dürfen neue Waffen oder Gegenstände wie Zielfernrohre gekauft werden, die euer Leben ein Stücken einfacher machen. Um frisch auszusehen, haben die Entwickler von IO Interactive dem Spiel eine brandneue Engine (Glacier 2) spendiert, die neueste Features wie Reflexionen und realistische Schatten beherrscht. Auch an der KI haben die Jungs gefeilt. Schaltet ihr beispielsweise einen Kellner aus, dessen nackte Leiche eure Gegner entdecken, werden sie gezielt nach einem Mann im "Kellner-Kostüm" Ausschau halten. Überhaupt: Ihr solltet nicht zu auffällig sein und euch wie "Rambo" durch die Einsätze schnetzeln. Denn das führt zu einem schlechten Ruf, weniger Kohle auf dem Bankkonto und stärkeren Gegnern in folgenden Missionen. Diese sollen übrigens nicht wie im letzten Teil zusammenhangslos aneinander geklatscht sein, sondern durch eine spannende Story für einen Motivationsschub sorgen. Wir sind gespannt, ob die Entwickler die vollmundigen Erwartungen erfüllen können und freuen uns schon jetzt auf im wahrsten Sinne des Wortes "todernste" Einsätze mit dem Mann, der die Klaviersaite wie kein zweiter einsetzt... Erscheinen soll Hitman: Blood Money voraussichtlich für Xbox und Playstation 2, einige neue Scans findet ihr unter dieser Neuigkeit.