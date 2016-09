Hunter’s Trophy 2 - Europa Trailer

Video: Trailer

Du willst das neueste Video zu Hunter’s Trophy 2 - Europa sehen? Dich interessiert der topaktuelle Trailer von Hunter’s Trophy 2 - Europa? Dann bist Du hier genau richtig! An dieser Stelle findest Du alles, was wir auf Demonews.de an laufenden Bildern zu Hunter’s Trophy 2 - Europa zu bieten haben. Viel Spaß...

In fünf verschiedenen Regionen wie dem Schwarzwald, den Schweizer Alpen oder den Sümpfen von Camargue macht der Spieler in dieser detailgetreu umgesetzten Simulation Jagd auf über 20 unterschiedliche Beutetiere. Hierzu zählen neben Wildschweinen, Hirschen und Füchsen auch Hasen, Fasane und Enten – allesamt mit realistischen Verhaltensweisen in Szene gesetzt. Um sich den Aufgaben der insgesamt rund 30 Jagdpläne stellen zu können, stehen dem virtuellen Jäger neben verschiedenen Ausrüstungsgegenständen bis zu zehn unterschiedliche Waffen zur Verfügung, die er im Verlauf von Hunter’s Trophy 2 - Europa nach und nach freischaltet. Um das meist scheue Wild aufzuspüren hat der Spieler darüber hinaus die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Jagdhunden, in deren Perspektive er während der Aufspürphase sogar selbst schlüpfen kann.