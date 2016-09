Killzone: Shadow Fall Entwickler-Video

Video: Conversations with Creators

31.05.2013

Im Zuge der öffentlichen Ankündigung der PlayStation 4 hatte Game Director Steven ter Heide von Guerrilla Games bestätigt, dass man derzeit an Killzone: Shadow Fall arbeite und das Actiongame ein Launchtitel für die neue Konsole werden wird. In diesem Video äußern sich die Entwickler zu dem Titel.