Wer kann sich noch daran erinnern, dass es einmal eine Zeit gab, in der Prügelspiele (und auch alle anderen) ausschließlich aus Bitmaps bestanden und in 2D gespielt wurden. Lange vor Tekken, Dead or Alive oder Virtua Fighter vergnügten sich Spieler mit Titeln wie z.B. Street Fighter. Gerade SNK war für seine Fighter-Serien bekannt, egal ob Samurai Spirits, Fatal Fury oder King of Fighters, sie allesamt waren von sehr guter Qualität. Und mit King of Fighters 2002 bringt Flashpoint nun den für viele besten Teil dieser Serie für Xbox und PS2 nach Deutschland. Wer das Game kennt, wird sich über die 3-on-3-Battles und die altbekannte MAX-Anzeige freuen. In den 3-on-3-Battles kämpft der Spieler mit einen Team aus drei Kämpfern gegen ein gegnerisches Trio, mit einer aufgefüllten MAX-Anzeige vollziehen die Kämpfer wuchtige Spezialmanöver. 39 Recken, wie Shermie, Chris und Yashiro, sind zurück und dies in einer komplett ungeschnittenen Version von King of Fighters 2002, also Pixel-Blut inklussive. Für die neuen Versionen haben sich die Entwickler aber auch neue Features ausgedacht. Mit dem Super Cancel System können Spieler ihre ihre Special-Move-Kombos unterbrechen und völlig andere Moves ansetzen. Dazu kommen neue Gewinner-Posen und freischaltbare Bonus-Charaktere. Außerdem erfuhr die Grafik eine leichte Überarbeitung. Erscheinen wird King of Fighters 2002 für Xbox und Playstation 2 im Juni 2005 zu einer UVP von 24,95 Euro.