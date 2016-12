Lineage 2: The Chaotic Chronicle, welches auf der Unreal Warfare-Engine basiert, wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt ca. 2 Minuten Szenen aus dem Gameplay in HighRes. In Korea wurde das Spiel bereits veröffentlicht, ein Europa-Releasetermin ist noch nicht bekannt. Zum kommenden MMORPG, welches auf der Unreal Warfare-Engine basiert, wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt ca. 2 Minuten Szenen aus dem Gameplay in HighRes. In Korea wurde das Spiel bereits veröffentlicht, ein Europa-Releasetermin ist noch nicht bekannt. Download Trailer (49,3MB) Quelle: Gamefront