Medal of Honor: Pacific Assault wieder zwei neue Videos veröffentlicht. In Video 1 darf man sich die Spiel-Charaktere genauer anschauen, in Video 2 werden Flugzeuge vorgestellt. Anfang 2004 soll Medal of Honor: Pacific Assault für PC erscheinen. Electronic Arts hat zum 3D-Shooter wieder zwei neue Videos veröffentlicht. Download Video (Charaktere, 10,8MB) Download Video (Flugzeuge, 7,2MB) Quelle: Gamefront