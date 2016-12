Metroid Prime Pinball

Von den Machern des bekannten Mario Pinball erwartet NintendoDS-Besitzer in Zukunft ein weiteres Flipperspiel mit einem beliebten Nintendo-Charakter: Metroid Pinball. Schon in den regulären Action-Adventure-Teilen von Metroid kann sich Protagonistin Samus in eine Kugel verwandeln. Also war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis ein Pinball-Spiel basierend auf dem Thema das Licht der Spielewelt erblicken würde. Entsprechend düsterer wird auch Metroid Pinball werden, das Spielprinzip selbst sollte natürlich einem Flipper entsprechen. Viele Details sind noch nicht bekannt, dafür aber einige Bilder in nicht ganz optimaler Qualität. Zumindestens kann man allerdings erkennen, was auf den beiden Displays des NintendoDS dargestellt wird. Ein Releasetermin für Metroid Pinball ist noch nicht bekannt.