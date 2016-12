Need for Speed Most Wanted

Electronic Arts hat nun offiziell den neuesten Teil der beliebten Need for Speed-Rennspiel-Reihe angekündigt. Mit Need for Speed Most Wantend soll ein weiterer Ableger für Xbox, Playstation 2, Gamecube, PC, Sony PSP, NintendoDS, GBA und NextGen-Konsolen (wahrscheinlich Xbox 2, Playstation 3) erscheinen. Konkrete Details sind derzeit noch nicht bekannt, doch wieder einmal heißt es, mit dem eigenen Wagen über Straßen zu heizen, der Polizei zu entwischen und einfach der beste Fahrer zu werden. Das Ziel soll es sein, der meistgesuchte ("Most Wanted") Raser zu werden. Ein neues Gameplay, umfangreichere Auto-Modifikationen, eine "dynamische offene Welt" sowie zahlreiche Fahrzeugtypen ("Supercars", "Muscle-Cars", Sportwagen) sollen ein neues Spielgefühl erzeugen. Weitere Fakten und Screenshots werden in Kürze erwartet.