Pariah ist noch immer so etwas wie ein Geheimtipp. Viele Action-Fans haben noch gar nicht bemerkt, dass sich neben F.E.A.R und dem auf unbestimmte Zeit verschobenen STALKER ein weiterer potentieller Shooter-Hit in der Entwicklung befindet, der dazu noch schon in einem Monat im Handel erscheint. Um die Spieler von der Klasse Ihrer Produkts zu überzeugen, haben die Pariah-Macher von Digital Extremes bereits vor längerer Zeit eine Demo-Version angekündigt. Und diese soll Morgen Abend ihren Weg ins Internet finden. Laut Digital Extremes handelt es sich dabei um eine reine Multiplayer-Demo; sobald sie erhältlich ist, findet Ihr die Testversion natürlich sofort bei uns zum Download. Im Handel erscheinen soll Pariah für Xbox und PC am 09. Mai, am 28. Juni folgt dann noch die PS2-Version.