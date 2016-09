Payday 2 Trailer

Video: Gameplay Trailer

Du willst das neueste Video zu Payday 2 sehen? Dich interessiert der topaktuelle Trailer von Payday 2? Dann bist Du hier genau richtig! An dieser Stelle findest Du alles, was wir auf Demonews.de an laufenden Bildern zu Payday 2 zu bieten haben. Viel Spaß...

31.05.2013 2 Kommentare 14364 Aufrufe

Tweet Gameplay Trailer 9,0 4

Im August erscheint Payday 2 für Xbox 360, PS3 und PC. Die Spieler können darin in die Rollen von vier maskierten Gangstern schlüpfen, die in Washingten D.C. gemeinsam auf Diebestour gehen.