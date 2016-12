EA noch mit lieblosen Need for Speed-Umsetzungen das vorrangige Ziel hat, ausschließlich Geld zu verdienen anstatt Maßstäbe zu setzen, werkelt Spieleschmiede Bizarre Creations bereits am dritten Project Gotham Racing für die Xbox 2. Seit heute morgen kursiert ein erstes Bild im Internet, welches Gerüchten zufolge aus Project Gotham Racing 3 stammen soll. Laut Microsoft ins Leben gerufen und ist Bestandteil der Xbox 2 - Werbekampagne. Doch schaut selbst - man stelle sich diese Grafik in einem Rennspiel vor. Wer möchte da noch Need for Speed spielen? Wann werden Spielkonsolen die Leistungsfähigkeit moderner PCs überbieten? Während Branchenriesenoch mit lieblosen-Umsetzungen das vorrangige Ziel hat, ausschließlich Geld zu verdienen anstatt Maßstäbe zu setzen, werkelt Spieleschmiedebereits am drittenfür die Xbox 2. Seit heute morgen kursiert ein erstes Bild im Internet, welches Gerüchten zufolge ausstammen soll. Laut Gamesradar wurde dies sogar bestätigt, der Screenshot zeigt einen "Ferrari 360 Modena" und kommt von Ourcolony.net . Diese Webseite wurde vonins Leben gerufen und ist Bestandteil der Xbox 2 - Werbekampagne. Doch schaut selbst - man stelle sich diese Grafik in einem Rennspiel vor. Wer möchte da nochspielen? Quelle: Gamesradar