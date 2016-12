Psychotoxic: Gateway to Hell haben die Entwickler von Nuclear Vision ein neues Video veröffentlicht, welches rund 9 Minuten verschiedene Szenen aus dem Titel zeigen. Auch wenn das Video bereits einige Zeit alt ist, so zeigt es eindrucksvoll, was uns hoffentlich bald erwartet. Ein neuer Publisher für Psychotoxic wird derzeit gesucht. Download Video (16MB) Zum kommenden Action-Titelhaben die Entwickler vonein neues Video veröffentlicht, welches rund 9 Minuten verschiedene Szenen aus dem Titel zeigen. Auch wenn das Video bereits einige Zeit alt ist, so zeigt es eindrucksvoll, was uns hoffentlich bald erwartet. Ein neuer Publisher fürwird derzeit gesucht.(16MB) Quelle: Guillermo Del Toro Fansite