Hope kämpft um ihre Freiheit (Foto: Camoflaj) Das Indie-Studio Camoflaj hat mit Republique ein spannendes Stealth-Abenteuer erschaffen, welches sich nach und nach von einer Plattform zur nächsten schleicht. Das Game wurde ursprünglich als episodisches Abenteuer für Android- und iOS-Geräte entwickelt. Nachdem die Finanzierung über Kickstarter erfolgreich verlief und das Stealth-Abenteuer Ende 2013 für Smartphones und Tablets erschien, folgte mit Republique Remastered eine von Grund auf neu bearbeitete Fassung für Mac und Windows PC (mehr dazu hier). Und im Frühjahr 2016 kommt bei uns dank NIS America und die flashpoint auch noch eine Box-Version für die PlayStation 4 im Handel. Die PS4-Fassung beinhaltet alle fünf Episoden von Republique, wodurch die Sony-Jünger den Kampf der jungen Heldin Hope gegen einen totalitären Überwachungsstaat an einem Stück von Anfang bis Ende nacherleben dürfen. Hier einige Features zu Features: Hacking-Gameplay-Elemente: Im Laufe des Spiels benötigt Hope auf ihrer Flucht immer wieder Hilfe. Der Spieler muss mit seinen Hacker-Fähigkeiten in das Überwachungssystem eindringen, um Kontrolle über die Kameras, Lichtsensoren, Aufzüge oder Türen zu bekommen.

Fesselnde Geschichte: Durch die symbiotische Beziehung zwischen Hope und dem Spieler wird ein ganz besonderes Verhältnis geschaffen, die den Spieler dazu bringt, sich immer stärker als Hopes Beschützer zu engagieren. Die Spieler können auch Hope helfen, die von der Regierung verbotenen Gegenstände, wie Bücher oder Kassetten, zu finden, um mehr über diese dystopische Welt zu erfahren.

Entwickler-Team: Das Spiel wurde von Veteranen der Developer-Szene entwickelt, die unter anderem an AAA-Titeln wie Metal Gear Solid, Halo oderF.E.A.R. beteiligt waren. In dem Spiel sind auch interaktive Entwicklerkommentare eingebunden. Noch mehr erfahrt ihr in unsrem Special zum Release der PC-Version. Von dieser Fassung stammt auch der folgende Trailer. Einen exakteren Releasetermin als "Frühjahr 2016" gibt es leider für die PS4- Fassung von Republique noch nicht. Quelle: Pressemitteilung