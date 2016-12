Mit Rising Kingdoms aus dem Hause Haemimont (Celtic Kings I & II) bringt der italienische Publisher Black Bean Ende Juni dieses Jahres einen interessanten Strategietitel mit Adventure-Einschlag auf den deutschen Markt. Rising Kingdoms spielt in einer mittelalterichen Fantasy-Welt namens Equiada. Der Spieler übernimmt die strategischen Geschicke einer von drei Rassen - Menschen, Foresters und Darklings. Dazu kommen weitere fünf Rassen, die erobert, versklavt und in die Reihen der eigenen Armee eingegliedert werden können. Neben dem Aufbau von Siedlungen als Schwerpunkt des Games verspricht Haemimont dadurch dynamische und taktische Gefechte. Im Adventure-Modus von Rising Kingdoms sucht der Spieler mit einer Heldengruppe uralte Artefakte, erfährt mehr über die Hintergrundgeschichte von Rising Kingdoms und erlebt dabei allerei Abenteuer. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Generationen. In Deutschland übernimmt CDV den Vertrieb für Black Bean, das Game soll beim Erscheinen im Juni mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 29,95 Euro in den Handel kommen.