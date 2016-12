SCAR haben die Entwickler von Milestone einen neuen Trailer zu dem Rennspiel veröffentlicht. In diesem Film werden Euch einige der besonderen Features vorgestellt, die wir in unserem Preview ansprachen, so z. B. der Tiger Effect, mit dem das ganze Rennen einige Sekunden zurückgespult wird. Interessenten sollten sich daher auf alle Fälle den Trailer herunterladen: SCAR - RPG Trailer (LowRes, 320 x 240) (10 MB / 01:08 min.) SCAR - RPG Trailer (HigRes,640 x 480) (20 MB/ 01: 08 min.) SCAR erscheint für PC, Xbox und Playstation 2. Die genauen Erscheinungsdaten sind noch nicht bekannt, sollen allerdings bei Ende Mai 2005 liegen. Passend zu unserem großen Preview zum Racing-Gamehaben die Entwickler voneinen neuen Trailer zu dem Rennspiel veröffentlicht. In diesem Film werden Euch einige der besonderen Features vorgestellt, die wir in unserem Preview ansprachen, so z. B. der, mit dem das ganze Rennen einige Sekunden zurückgespult wird. Interessenten sollten sich daher auf alle Fälle den Trailer herunterladen:(10 MB / 01:08 min.)(20 MB/ 01: 08 min.)erscheint fürund. Die genauen Erscheinungsdaten sind noch nicht bekannt, sollen allerdings bei Ende Mai 2005 liegen. Quelle: Gamesmarkt