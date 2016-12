Viewtiful Joe zum Dritten. Capcom hat neben Viewtiful Joe VFX Battle einen weiteren Teil mit Viewtiful Joe angekündigt, welcher exklussiv für das Nintendo DS erscheinen soll. Der Titel des Spiels ist (vorläufig) Scratch! Viewtiful Joe. Hierbei handelt es sich um ein typisches Viewtiful Joe-Game, in dem Ihr in 2D jede Menge Gegner verprügelt. Die Story zum Game: Eine Gruppe namens Madou hat es gewagt, den neuesten Film mit Joes Lieblingshelden Captain Blue zu stehlen. So macht sich Joe erneut auf, diesen zurückzuholen. Unterstützung bekommt er diesmal von seiner kleinen Schwester Jasmine. Joe und Jasmine werden die meiste Zeit normal über das Steuerkreuz gesteuert, Spezialattacken werden aber wohl über das Touchpad des Nintendo DS ausgeführt. Weitere Detais zu Scratch! Viewtiful Joe sind noch nicht bekannt, ebensowenig ein Erscheinungstermin. Und es gibt auch gleich zwei erste Bilder aus der NDS-Version...sieht doch nett aus, oder? Sie stammen aus einer japanischen Zeitschrift, die Scans sind von entsprechend schlechter Qualität.