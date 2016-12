Rondomedia gibt bekannt, dass das actionreiche Seeräuber-Abenteuer Sea Wolves ab sofort für 19,99 Euro (UVP)im Handel erhältlich ist. Sea Wolves spielt in einem Endzeit-Szenario, bei dem die Polkappen der Erde geschmolzen und die Kontinente nahezu in den Tiefen der Meere versunken sind. Räuberbanden beherrschen die gewaltigen Wasser-Landschaften und kämpfen um Land, Reichtümer und Ehre. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Piraten und hat die Aufgabe, seine Fregatte durch 3D-Landschaften zu navigieren, dynamisch generierte Stürme zu überwinden und Geheimnisse zu erkunden. In See-Schlachten werden feindliche Gebiete erobert, mit Spezialwaffen und Bordkanonen versenkt man die bösen KI-Spieler im Meer. Mehr als 20 Levels unterteilt in drei Episoden und über 25 Gegnertypen erwarten den Möchtegern-Piraten. Interesse an Sea Wolves? Dann wandert ins nächste Kaufhaus, bestellt es online oder saugt euch zuvor die spielbare Demo. Sie bietet einen Einblick in die Vollversion und wiegt keine 20MB. Download Demo gibt bekannt, dass das actionreiche Seeräuber-Abenteuerab sofort für 19,99 Euro (UVP)im Handel erhältlich ist.spielt in einem Endzeit-Szenario, bei dem die Polkappen der Erde geschmolzen und die Kontinente nahezu in den Tiefen der Meere versunken sind. Räuberbanden beherrschen die gewaltigen Wasser-Landschaften und kämpfen um Land, Reichtümer und Ehre. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Piraten und hat die Aufgabe, seine Fregatte durch 3D-Landschaften zu navigieren, dynamisch generierte Stürme zu überwinden und Geheimnisse zu erkunden. In See-Schlachten werden feindliche Gebiete erobert, mit Spezialwaffen und Bordkanonen versenkt man die bösen KI-Spieler im Meer. Mehr als 20 Levels unterteilt in drei Episoden und über 25 Gegnertypen erwarten den Möchtegern-Piraten. Interesse an? Dann wandert ins nächste Kaufhaus, bestellt es online oder saugt euch zuvor die spielbare Demo. Sie bietet einen Einblick in die Vollversion und wiegt keine 20MB. Quelle: Jeux-France