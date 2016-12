Second Sight. Wer noch nicht die Möglichkeit hatte, in den düsteren Titel von Codemasters rein zu schnuppern, kann dies nun nachholen. Die über 600MB große Demo bietet dabei rund 15 Minuten aus dem Spiel - etwas kurz, aber besser als nichts. Download Demo Bereits Anfang des Jahres erschien hierzulande die PC-Version des Psycho-Action-Adventures. Wer noch nicht die Möglichkeit hatte, in den düsteren Titel vonrein zu schnuppern, kann dies nun nachholen. Die über 600MB große Demo bietet dabei rund 15 Minuten aus dem Spiel - etwas kurz, aber besser als nichts. Quelle: Gamefront