Wie Microsoft nun bekanntgegeben hat, wird dem Xbox-Spiel Shenmue II auch eine Bonus-DVD beigelegt. Diese beinhaltet das sogenannte "Shenmue - The Movie". Vor einigen Monaten wurde dieser Film in japanischen Kinos veröffentlicht, danach als DVD verkauft. In Europa ist dieser Film bisher nicht erschienen. Es handelt sich jedoch nur um 90 Minuten Videomaterial, welches aus dem Dreamcast-Vorgänger entnommen und zusammengeschnitten wurde. Shenmue II selbst wird im Gegensatz zur Dreamcast-Version auch englische Sprachausgabe bieten. Das Spiel erscheint am 21.03.2003 in Deutschland. Auf der offiziellen Website findet man übrigens zahlreiche Screenshots, Trailer und Infos zum Spiel.