Singles 2 - Wilde Zeiten

Die Sims 2 zu prüde ist, darf sich auf Singles 2 freuen. Der Titel der Berliner Rotobee-Studios setzt wie sein Vorgänger auf partnerschaftliches Miteinander und geizt nicht mit Reizen. Nackte Menschen, Liebesspiele und Sex: Alles drin, alles dran! Wirklich neu an Singles 2 sind 5 frische Charaktere, zig neue Einrichtungsgegenstände und Animationen plus 9 spezielle Missionen, die das Endlosspiel bereichern. Heute hat Publisher Koch Media die offizielle Website zum Spiel gelauncht. Dort erfahrt ihr wissenswerte Gameplay-Infos, könnt in einem Forum mit anderen Singles diskutieren, dürft schicke Wallpaper downloaden oder dem/der Liebsten romantische eCards mit eigenem Text schicken. Fans der frivolen Partnersimulation sollten unbedingt einmal vorbeischauen! Zur Webseite