Sniper Elite: Berlin 1945 - so nun der ganze Titel - sollte es damals am 30. Mai erscheinen. Leider ist aber wieder einmal der Fall eingetreten, dass ein vorgegebener Termin nicht eingehalten werden kann. Das Spiel um einen amerikanischen Scharfschützen, der aus dem Hinterhalt verhindern soll, dass den Russen in den letzten Kriegstagen deutsche Atomtechnologie in die Hände fällt, wird laut aktuellem Stand erst am 03. Juli 2005 seinen Weg in den Handel finden. Erscheinen wird Sniper Elite: Berlin 1945 für PC, Xbox und Playstation 2. Interesse an einem kleinen Scharfschützen-Teaser-Video? Dann saugt euch den hübsche Spot, der eine kurze Szene aus dem Spiel zeigt. Download Teaser-Trailer