Erst vor wenigen Tagen haben wir von dem Fußball-Game Sociable Soccer berichtet, an dem derzeit der ehemalige Sensible Software-Mitarbeiter Jon Hare und ein Team erfahrener Entwickler werkelt. Um die Finanzierung des geistigen Sensible World of Soccer-Nachfolgers zu sichern haben Hare & vor wenigen Tagen eine Kickstarter-Kampagne gestartet, an der ihr nach wie vor teilnehmen könnt. "Wir arbeiten seit sechs Wochen an Sociable Soccer, und es fängt schon an, auszusehen und sich anzufühlen wie etwas Besonderes. Wir haben die Kickstarter-Kampagne gestartet, damit die Leute an dem Spiel mitzumischen können, bevor es ernst wird und wir den Titel im Laufe des kommenden Jahres fertigstellen und ihn in verschiedenen Formaten veröffentlichen.“, so Jon Hare in einem aktuellen Statement. Um uns davon zu überzeugen, das Sociable Soccer Spaß machen nun und unsere Unterstüzung wert sein kann, haben Hare & Co. nun ein frühes Gameplay-Video zu Sociable Soccer veröffentlicht. Und man kommt umhin, dabei tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit zu früheren Fußball-Games aus dem Hause Sensible Software zu erkennen. Seht selbst: Sociable Soccer soll 2016 für PC (inkl. Steam), Xbox One und PS4 erscheinen. Eine frühe Beta-Version wird für alle Backer, die sich mit 40 Pfund oder mehr bei der Kickstarter-Kampagne beteiligen, einen Monat vor Release zur Verfügung stehen. Quelle: Pressemitteilung