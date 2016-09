Screenshot einer frühen Spiele-Version Man mag es kaum glauben, aber es gab einmal eine Zeit vor FIFA & PES! Tatsächlich ist das von Jon Hare mitentwickelte und 1994 veröffentlichte Sensible World of Soccer das meistverkaufte Fußball-Game der 1990er. Und eben jener Jon Hare hat nun mit Sociable Soccer ein neues Spiel angekündigt, welches mit der gleichen Liebe zum Detail wie die Sensible-Software-Titel entwickelt werden soll, "um uns eine unvergleichliche Gameplay-Erfahrung über alle Plattformen hinweg zu bieten". Sociable Soccer will uns rasante und arcadige Fußball-Action mit Multiplayer-Modi, anpassbaren Spieler-Avataren und Clan-basierten Online-Ligen bieten. Die drei Hauptmodi sind der Einzelspielermodus, ein klassischer lokaler Mehrspielermodus für bis zu acht Spieler und der Online-Mehrspielermodus. Sowohl für den Einzelspielermodus als auch für den lokalen Mehrspielermodus gibt es KI-Teams sowie folgende Wettkämpfe: Freundschaftsspiele, vier Ligen aus England, je zwei Ligen aus Spanien, Italien und Deutschland sowie eine Liga aus Frankreich, Niederlande und Schottland. Dazu kommen zahlreiche internationale Club- und nationale Team-Turniere. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, eigene Cups, Ligen und Turniere für bis zu 24 Teams zu veranstalten. Insgesamt soll Sociable Soccer mehr als 500 Clubs, National-Teams und selbsterstellte Teams mit über 10.000 Fußballern bieten. Wenn wir das Game erstmals starten, werden wir dazu aufgefordert, unseren Namen, unsere Nationalität und unser Lieblingsteam anzugeben, uns einen 3D-Spieler-Avatar zu erstellen und uns einem Clan anzuschließen. Dadurch wwerden wir automatisch drei Online-Teams zugewiesen, beispielsweise „Deutschland“ (Nationalität), „FC Bayern“ (Lieblingsclub) und „Bärtige alte Männer“ (Clan). Wenn wir dann online sind, werden uns automatisch mehrere zur Verfügung stehende Matches angeboten. Das Matchmaking-System von Sociable Soccer basiert dabei auf den aktuell gespielten Teams und den zur Verfügung stehenden Gegnern. Die Top-Spieler können außerdem dazu aufgefordert werden, mit ihrem Avatar Seite an Seite mit ihren Lieblingsspielern für ihren Club oder ihr Land zu spielen. Darüber hinaus wird es wöchentliche Auf- und Abstiege geben sowie Turniere mit Sondereinladung. All diese Features kann Jon Hare natürlich nicht komplett alleine stemmen, weswegen er für Sociable Soccer ein Team von erfahrenen Mitarbeitern zusammengestellt hat, die zuvor unter anderem an Spielen wie Max Payne, Alan Wake und The Walking Dead: No Man's Land mitgewirkt haben. Die Finanzierung ist über Kickstarter geplant. Das Team möchte darüber 300.000 Pfund einsammeln, um Sociable Soccer zu realisieren. Auf die Backer warten Belohnungen wie frühzeitiger Zugang zur Beta, Erwähnung in den Credits als Unterstützer des Lieblingsclubs und die Möglichkeit, mit Jon Hare und dem Sociable-Soccer-Team in Finnland Eisbaden zu gehen. Sociable Soccer soll 2016 für PC (inkl. Steam), Xbox One und PS4 erscheinen. Eine frühe Beta-Version wird für alle Backer, die sich mit 40 Pfund oder mehr beteiligen, einen Monat vor Release zur Verfügung stehen. Quelle: Pressemitteilung