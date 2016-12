Söldner - Secret Wars

Pressezitat: Aus verschiedenen Gründen wurde der Titel ursprünglich mit einem "3rd Person View" angekündigt. Dafür sprach zum einem das Feature UCS (Unit Customisation System), welches dem Spieler erlaubt seinen "Söldner" nach Belieben zu modifizieren (Skin, Kleidung, etc.). Die einzige Möglichkeit dem Spieler auch die Gelegenheit zu geben seinen modifizierten Charakter im Spiel zu sehen, war der "3rd Person View". Zum anderen enthält das Spiel so genannte Stealth-Elemente, bei denen es für den Spieler sehr wichtig ist seinen Charakter im Spielgeschehen richtig zu positionieren. Auch dies ein wichtiger Aspekt, welcher für die Einführung eines "3rd Person View" sprach. Durch das großartige Feedback der Fans und Community, kristallisierte sich nun nach und nach der Wunsch nach einem optionalen "1st Person View" heraus. Da Wings Simulations stets bemüht ist die Wünsche der Community zu berücksichtigen, hat man sich nun zur Implementierung eines optionalen "1st Person View" entschieden. Der Spieler wird nun im fertigen Spiel mit einem einzelnen Tastendruck zwischen den beiden Ansichten wechseln können. Auf den beiden Screenshots erkennt man gut die Unterschiede. Wie Publisher Jowood bzw. Hersteller Wings Simulations angekündigt haben, wird der kommende Taktikshooter Söldner nicht nur eine 3rd Person-Perspektive bieten, sondern aufgrund großer Beliebtheit bei den Spielern auch eine 1st Person-Sicht.Aus verschiedenen Gründen wurde der Titel ursprünglich mit einem "3rd Person View" angekündigt. Dafür sprach zum einem das Feature UCS (Unit Customisation System), welches dem Spieler erlaubt seinen "Söldner" nach Belieben zu modifizieren (Skin, Kleidung, etc.). Die einzige Möglichkeit dem Spieler auch die Gelegenheit zu geben seinen modifizierten Charakter im Spiel zu sehen, war der "3rd Person View". Zum anderen enthält das Spiel so genannte Stealth-Elemente, bei denen es für den Spieler sehr wichtig ist seinen Charakter im Spielgeschehen richtig zu positionieren. Auch dies ein wichtiger Aspekt, welcher für die Einführung eines "3rd Person View" sprach. Durch das großartige Feedback der Fans und Community, kristallisierte sich nun nach und nach der Wunsch nach einem optionalen "1st Person View" heraus. Da Wings Simulations stets bemüht ist die Wünsche der Community zu berücksichtigen, hat man sich nun zur Implementierung eines optionalen "1st Person View" entschieden. Der Spieler wird nun im fertigen Spiel mit einem einzelnen Tastendruck zwischen den beiden Ansichten wechseln können. Auf den beiden Screenshots erkennt man gut die Unterschiede. Quelle: Gamefront.de