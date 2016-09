Sonic Lost World Trailer

Video: Debüt Trailer

Du willst das neueste Video zu Sonic Lost World sehen? Dich interessiert der topaktuelle Trailer von Sonic Lost World? Dann bist Du hier genau richtig! An dieser Stelle findest Du alles, was wir auf Demonews.de an laufenden Bildern zu Sonic Lost World zu bieten haben. Viel Spaß...

Sega und Nintendo haben gemeinsam ein neues Abenteuer des vermutlich schnellsten Igels der Welt angekündigt: In Sonic Lost World trifft er noch in diesem Jahr auf seine bisher stärksten Gegner. Mit gleich sechs auf einen Streich muss es der blaue Rennigel in diesem actiongeladenen Jump & Run für Wii U und 3DS aufnehmen.