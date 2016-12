Games Convention mit dem überaus kompetenten und freundlichen Herrn Willms von Novitas haben wir uns entschlossen, unseren Spieletest zu "...anfänglich aus 2 Planeten..." 2. Spielt man gegen den Computer, so befindet sich der eigene Spacetank nicht zwangsläufig auf der linken Seite. Dies war uns natürlich vollkommen klar, eine Erwähnung, dass man dies vor Beginn des Spiels ändern kann, wurde nun hinzugefügt. 3. Die Hilfslinie, die man während des Spiels aktivieren kann, hat den Nachteil, dass man am Ende des Spiels weniger Spacetaler erhält. Aufgrund dessen, dass man dies erst in den genauen Statistiken erkennt, war dies uns während des Tests nicht aufgefallen. 4. Spielerischer Tiefgang: Dies war offenbar sowohl mit Stefan von den Entwicklern des Spiels als auch mit Herrn Willms ein interessantes Streitthema. :-) Das tiefgründige Spielerebnis von Spacetanks entwickelt sich erst nach einigen Stunden, wenn das Spielprinzip zu 100% verstanden wurde. Uns ist der Tiefgang auch aufgefallen, nachdem wir den Test bereits veröffentlicht hatten. Um Missverständnisse vorzubeugen und den interessierten Leser die Möglichkeit zu bieten, sich selbst eine Meinung zu bilden, wurde der letzte Satz entsprechend geändert. Ein herzliches Dankesschön für die konstruktive Diskussion geht an dieser Stelle an Herrn Willms! Hier geht es zur Wir sind natürlich nicht perfekt und lernen auch aus unseren Fehlern. Dank eines netten und aufschlußreichen Gesprächs auf dermit dem überaus kompetenten und freundlichen Herrn Willms von Novitas haben wir uns entschlossen, unseren Spieletest zu Spacetanks zu korrigieren bzw. gewisse Fakten richtig zu stellen. 1. Das Spielfeld besteht nicht, wie zuvor angegeben, aus "meist 2 Planeten". Durch eine etwas undeutliche Formulierung entstanden Missverständnisse. Richtig sollte es heißen:2. Spielt man gegen den Computer, so befindet sich der eigene Spacetank nicht zwangsläufig auf der linken Seite. Dies war uns natürlich vollkommen klar, eine Erwähnung, dass man dies vor Beginn des Spiels ändern kann, wurde nun hinzugefügt. 3. Die Hilfslinie, die man während des Spiels aktivieren kann, hat den Nachteil, dass man am Ende des Spiels weniger Spacetaler erhält. Aufgrund dessen, dass man dies erst in den genauen Statistiken erkennt, war dies uns während des Tests nicht aufgefallen. 4. Spielerischer Tiefgang: Dies war offenbar sowohl mit Stefan von den Entwicklern des Spiels als auch mit Herrn Willms ein interessantes Streitthema. :-) Das tiefgründige Spielerebnis von Spacetanks entwickelt sich erst nach einigen Stunden, wenn das Spielprinzip zu 100% verstanden wurde. Uns ist der Tiefgang auch aufgefallen, nachdem wir den Test bereits veröffentlicht hatten. Um Missverständnisse vorzubeugen und den interessierten Leser die Möglichkeit zu bieten, sich selbst eine Meinung zu bilden, wurde der letzte Satz entsprechend geändert. Ein herzliches Dankesschön für die konstruktive Diskussion geht an dieser Stelle an Herrn Willms! Hier geht es zur Spacentanks - Review Quelle: Oblivion Lost