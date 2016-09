Star Trek Online LPSG-Video

Video: Legacy of Romulus - Das Imperium kehrt zurück! #2

29.05.2013

Dracun hat sich für euch erneut in die (fast) unendlich Weiten des SciFi-MMOs Star Trek Online begeben, um den neuen Content-Patch Legacy of Romulus anzutesten. Dank dieses Updates könnt Ihr endlich die Romulaner – und wenn Ihr die Shop-Währung Zen reichlich ausgebt – sogar die Remaner spielen.

Mehr Infos zu Star Trek Online: Legacy of Romulus erhaltet ihr in unserem LPSG-Special.